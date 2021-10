Le FedExpress, un tram à Bâle a été inauguré en l'honneur de Roger Federer - 24/10/2021 Si Roger Federer est une nouvelle fois écarté des terrains à cause d'une blessure au genou, le Suisse de 40 ans a été mis à l'honneur chez lui, à Bâle. Le "FedExpress", un des surnoms du maestro, forgé par un certain nombre de victoires expéditives sur le circuit est devenu bien réel, sous la forme d'un tram dans sa ville natale de Bâle. Le joueur était d'ailleurs présent pour l'inauguration et a affiché sa fierté d'apparaître sur les trams qu'il prenait quand il était petit : "J'avais l'habitude de regarder au-dessus de l'épaule du chauffeur. Je m'installais devant pour regarder où ils allaient ou tout au fond. C'est un grand honneur d'avoir mon propre tram à Bâle". Pour Beat Jans, Président du gouvernement du Canton Bâle-Ville, s'il y avait une personne qui méritait d'apparaître sur ce tram, c'était bien Roger Federer : "Chaque enfant dans le monde connaît le nom de Roger Federer. C'est une figure populaire, un ambassadeur positif dans le monde. Il porte les valeurs suisses et bâloises dans le monde. Je ne peux pas imaginer meilleur ambassadeur. S'il n'existait, nous devrions l'inventer". L'ancien numéro un mondial était entouré des siens et Lydia Federer, sa maman, ne pouvait pas cacher sa fierté : "C'est quelque chose de très spécial, un grand honneur pour lui. Et pour nous en tant que famille, c'est une grande joie que de pouvoir expérimenter ce voyage d'inauguration. Je pense que c'est génial. Il a grandi ici et le fait que la compagnie de transport public de Bâle met quelque chose comme ça sur les rails c'est énorme". Son papa était lui plus amusé par la situation : "C'est fun. Je prends toujours beaucoup le tram mais aujourd'hui est un jour très spécial". En attendant de revenir sur les cours, l'homme aux 20 Grand Chelem pourra donc profiter de revoir certaines photos de ses exploits sur les rails de sa ville.