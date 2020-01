Le Chilien Jarry suspendu après son contrôle positif en Coupe Davis

Le Chilien Nicolas Jarry, 24 ans, 78e joueur du monde, a été suspendu à titre provisoire pour avoir été contrôlé positif à un test anti-dopage lors de la phase finale de la Coupe Davis de tennis le 19 novembre dernier effectué par la fédération internationale de tennis, a-t-elle annoncé dans un communiqué mardi. Nicolas Jarry a été contrôlé à des métabolites de Ligandrol et de Stanozolol, deux produits anabolisants interdits par l'Agence mondiale anti-dopage.

Jarry a été informé le 4 janvier du résultat des analyses effectuées par le laboratoire accrédité de Montréal au Canada et est suspendu à titre provisoire à partir de ce mardi 14 janvier jusqu'à ce qu'une décision soit prise à son sujet. Nicolas Jarry compte à son actif une victoire sur le circuit ATP, à Bastad en Suède l'an dernier. Le Chili a joué la phase finale de la Coupe Davis à Madrid en novembre dans le groupe C perdant ses deux rencontres contre l'Allemagne (2-1) et l'Argentine (3-0). Nicolas Jarry a perdu ses deux rencontres en simple.