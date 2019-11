Le bel hommage de Johan Van Herck à "Mister Coupe Davis"

Steve Darcis a joué le dernier match de sa carrière en Coupe Davis ce mercredi face à Nick Kyrgios. Shark s’est incliné mais cela n’entachera pas sa fantastique histoire avec cette compétition. Avec 23 victoires en simple, le Liégeois n’a pas volé son surnom de Mister Coupe Davis.



Avec le maillot belge, Darcis a été capable de se sublimer pour réaliser des authentiques exploits. "J’aurai fait une belle carrière en Coupe Davis. J’ai vécu mes plus belles victoires et mes plus belles émotions".



Johan Van Herck, son capitaine, a tenu à lui rendre hommage, face au public belge sur le court de Madrid. "On a perdu, on est éliminé. Mais il faut quand même dire quelques mots à propos d’un grand monsieur qui va quitter notre équipe. Il a fait énormément pour nous en Coupe Davis. Un tout grand merci à toi. Tu as fait vibrer beaucoup de gens présents ici. Tu nous as offerts énormément de bons moments. On est tous très fier du joueur que tu as été et de l’être humain que tu es. En tant que capitaine, je te remercie pour ces moments que j’ai vécus sur le banc à tes côtés", a déclaré Van Herck.



A la demande du capitaine, les fans belges ont ensuite ovationné chaleureusement Shark.