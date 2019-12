La WTA décerne ses lauriers: Elise Mertens et Aryna Sabalenka nommées en double

C'est mercredi que seront décernés les WTA Player Awards, trophées récompensant les meilleures joueuses de tennis de l'année écoulée. Elise Mertens et sa partenaire biélorusse Aryna Sabalenka figurent parmi les nommées pour le prix de meilleure équipe de double de l'année.

Elise Mertens et Aryna Sabalenka, qui ont remporté le double dames à l'US Open, font face à trois autres paires candidates: Barbora Strycova et Hsieh Su-Wei, Kristina Mladenovic et Timea Babos ainsi que Zhang Shuai et Samantha Stosur.

Mertens, 24 ans, et Sabalenka, 21 ans, ont remporté en septembre à New York leur premier titre en Grand Chelem. Elles ont aussi atteint en 2019 les demi-finales à Roland-Garros et les quarts à Wimbledon, en inscrivant également leurs noms au palmarès des tournois Premier d'Indian Wells et de Miami.

Les prétendantes au trophée de Joueuse WTA de l'année sont l'Australienne N.1 mondiale Ashleigh Barty (gagnante de Roland-Garros et des WTA Finals), la Canadienne Bianca Andreescu (US Open), la Roumaine Simona Halep (Wimbledon), la Japonaise Naomi Osaka (Open d'Australie) et la Tchèque Karolina Pliskova. Halep avait été sacrée l'an passé.

Les candidates au trophée de la plus belle progression sont les Américaines Amanda Anisimova, Sofia Kenin et Alison Riske, la Chinoise Zheng Saisai, la Croate Donna Vekic et la Suissesse Belinda Bencic. Celle-ci prétend aussi au tire de 'Retour de l'année', tout comme la Russe Svetlana Kuznetsova et l'Américaine Bethanie Mattek-Sands.

Enfin, la 'Nouvelle venue' de l'année sera l'Américaine Coco Gauff, la Tchèque Karolina Muchova, la Russe Elena Rybakina, la Polonaise Iga Swiatek, l'Ukrainienne Dayana Yastremska ou Bianca Andreescu.

Les lauréates sont désignées par un vote auprès des médias.