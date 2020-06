La suite de l'Adria Tour annulée après le contrôle positif de Djokovic

Les deux dernières étapes de l'Adria Tour, prévues à Banja Luka et Sarajevo en Bosnie, n'auront pas lieu. Cette annonce est tombée mardi après-midi peu après qu'on a appris que Novak Djokovic, cheville ouvrière de ce tournoi exhibition mis sur pied dans les Balkans, avait lui aussi été testé positif au coronavirus.

Le staff de Djokovic précise que le joueur serbe ne "ressent aucun symptôme".

Djokovic, sa famille et son staff ont été testés dès leur arrivée à Belgrade. Son épouse, Jelena, est également positive. Le résultat des tests de leurs enfants est par contre négatif.

Avant le numéro un mondial, le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 19), le Croate Borna Coric (ATP 33) et le Serbe Viktor Troicki (ATP 184) avaient annoncé avoir contracté le virus. Tous ont participé à l'Adria Tour, dont les deux premières manches ont eu lieu ces deux derniers weekends à Belgrade (Serbie) et à Zadar (Croatie), devant des tribunes remplies et sans respect des distance de sécurité.

L'épouse de Troicki, l'entraîneur de Dimitrov Kristijan Groh et le préparateur physique Djokovic Marko Paniki ont également contracté le virus.