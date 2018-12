La Suisse et Federer vainqueurs contre la Grande-Bretagne en Hopman Cup

La Suisse a parfaitement bien entamé la défense de son titre à la Hopman Cup, compétition de tennis par équipes mixtes, s'imposant 3-0 contre la Grande-Bretagne dimanche à Perth, en Australie. Roger Federer (ATP 3) a lancé sa 22e saison sur le circuit par un succès aisé contre Cameron Norrie (ATP 91).

Le Bâlois aux 20 titres en Grand Chelem s'est imposé 6-1, 6-1 grâce à un match abouti mais aussi aux fautes directes de son adversaire. Dans la foulée, Belinda Bencic (WTA 54) a assuré le succès helvète en prenant la mesure de Katie Boulter (WTA 97) sur le score de 6-2, 7-6 (0). Le double, dénué d'enjeu, est également tombé dans l'escarcelle des Suisses: 4-3 (5-4), 4-1. Les Suisses affronteront mardi les Etats-Unis du talentueux Frances Tiafoe et de l'inoxydable Serena Williams.

En début de journée, l'Allemagne d'Alexander Zverev et d'Angelique Kerber s'est imposée 3-0 contre l'Espagne de David Ferrer et Garbine Muguruza dans le groupe A. Lundi, les Etats-Unis défieront la Grèce de Stefanos Tsitsipas et Maria Sakkari. La Hopman Cup se déroule du 29 décembre au 5 janvier. La Belgique, présente l'année dernière avec David Goffin et Elise Mertens, n'est cette fois pas de la partie à Perth. Le premier de chaque groupe se qualifie pour la finale.