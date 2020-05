La saison de tennis suspendue dorénavant jusqu'au 31 juillet

La WTA, l'Association du tennis féminin qui gère le circuit professionnel, a prolongé jusqu'au 31 juillet la suspension de tous les tournois en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Elle prend une décision identique à celle de son homologue masculine l'ATP, annoncée également ce vendredi. En conséquence, les tournois WTA de Bastad, Lausanne, Bucarest et Jurmala sont annulés. Une nouvelle date est recherchée pour ceux de Karlsruhe et Palerme. Le 1er avril, la WTA avait fixé la fin de la suspension des rencontres au 14 juillet.

"Nous le regrettons, mais nous continuons à nous appuyer sur des experts médicaux qui peuvent déterminer quand il sera sûr et possible de reprendre les compétitions de la WTA", a déclaré un porte-parole. "Nous continuerons à suivre la situation de près et nous espérons que nous pourrons bientôt retourner sur les courts".

Les tournois masculins et féminins sont suspendus depuis le mois de mars. L'ATP et la WTA effectueront dans un mois une nouvelle mise à jour de la situation.