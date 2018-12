La pré-saison originale et haut perchée de David Goffin

On en a pris l'habitude ces dernières années, une fois la saison de tennis terminée, on voit les joueurs et joueuses de tennis, comme d'autres sports, poster quelques clichés de leurs vacances aux quatre coins du globe. David Goffin a voulu changer un petit peu cette habitude en publiant des vidéos de ses entraînements de pré-saison. Bien loin de la petite balle jaune, il s'entraîne sur les Rochers de Monaco, sur la piste d'athlétisme du Stade Louis II, sur une planche de Paddle, dans la mer et puis bien sûr en salle.

Une pré-saison très variée dans un très joli cadre mais aussi très impressionnante sur le plan physique. De quoi annoncer une belle saison 2019 pour notre compatriote?