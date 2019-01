La paire Goffin-Herbert en finale ... comme il y a 10 ans

David Goffin et Pierre Hugues Herbert vont tenter de remporter le tournoi de double de Doha. Les deux amis se sont hissés en finale où ils affronteront les Néerlandais Robin Haase et Matwe Middelkoop.



L'occasion pour le Français d'exhumer de vieux souvenirs. Il y a dix ans (à quelques semaines près), Goffin et Herbert s'étaient déjà retrouvés en finale d'un tournoi de double : le Banana Bowl. Herbert a publié sur les réseaux sociaux un montage avec la photo de l'époque adossée au cliché pris après leur qualification.



"La dernière fois que nous étions en finale ensemble, nous avions été un peu courts ... Essayons de faire mieux cet après-midi", a écrit le Français.



Le duo s'était en effet incliné sur la terre battue brésilienne en deux manches face à l'Israélien Gilad Ben Zvi et l'Allemand Cedrik-Marcel Stebe : 7-5, 6-2.



Cette fois, le cadre sera totalement différent et autrement plus prestigieux : le Khalifa International Tennis and Squash Complex de Doha. Un changement de décor qui symbolise aussi tout le chemin parcouru par les deux joueurs, âgés aujourd'hui de 28 et 27 ans.