La médaillée olympique de tennis Timea Bacsinszky prend sa retraite

L'ancienne neuvième joueuse mondiale et médaillée d'argent aux JO-2016 Timea Bacsinszky a annoncé se retirer du circuit professionnel vendredi à l'âge de 32 ans.

"Il est temps pour moi de tourner la page, et d'en écrire une autre, dont j'espère qu'elle sera aussi intense. Merci pour tous ces moments, les sourires, les larmes, les doutes mais surtout ce que j'ai appris", a écrit la Suissesse sur les réseaux sociaux.

Bacsinszky n'avait plus joué depuis septembre 2019, à cause d'une blessure au dos, et était retombée à la 517e place mondiale. Durant sa carrière, elle a remporté quatre titres en simple: l'Open du Luxembourg (2009), les tournois d'Acapulco et Monterrey en 2015 et celui de Rabat un an plus tard.

Mais son plus grand titre est sans doute la médaille d'argent glanée en double féminin avec sa compatriote Martina Hingis aux Jeux de Rio de Janeiro. Le duo s'était incliné en finale contre les Russes Elena Vesnina et Ekaterina Makarova.