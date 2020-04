La Justine Henin academy à l'arrêt : "Certains joueurs risquent de ne pas pouvoir revenir"

Le silence a pris possession des locaux de l’académie Justine Henin située à Limelette. Comme toutes les infrastructures sportives, les terrains ont fermé à la suite des mesures gouvernementales. Cet endroit a l’habitude d’être très animé. Sur une table dans un coin, on aperçoit souvent Justine, en réunion. Et puis des sacs de tennis, une odeur de transpiration et de très nombreux jeunes passionnés par la petite balle jaune, tout ça sur un fond de rebonds et de coups de raquettes.

Monsieur Jeunehomme pense même que certains pourraient ne plus jamais remettre un pied dans l’académie belge : "Tous les pays n’ont pas les mêmes stratégies, certains sont beaucoup plus sévères que d’autres. Il y a peut-être des joueurs qui vont revenir très vite, il y a peut-être des joueurs qui ne vont jamais revenir." Il précise : "Ça va peut-être devenir trop long pour eux, et donc ils vont essayer de trouver d’autres solutions. Mais tout ça, ça dépendra surtout de la manière dont les autres pays vont réagir. On ne peut pas encore le savoir."

Entre les programmes "Pro Track" et "Tennis & Academics", l’académie compte 23 joueurs, 13 Belges et 10 venus de l’étranger. Olivier Jeunehomme est le directeur de cette structure. Il est confronté à une situation inédite, comme tout un chacun. Il craint pour l’avenir de certains de ses poulains qui dépendent non seulement des mesures belges mais aussi de celles mises en place dans les pays d’origine des joueurs où ils sont repartis avant la "fermeture" des frontières. " Les conséquences seront énormes surtout si le confinement devait durer. Mais je crains aussi les mesures de quarantaines qui seront mises en place vis-à-vis des étrangers. Ça risque de prolonger la période durant laquelle certains de nos joueurs et joueuses ne pourront pas revenir. "

"Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un terrain de tennis dans son jardin

Romain pose aux côtés de Justine Henin - © Romain Faucon

Romain Faucon a 17 ans, il est l’un de ces joueurs. Depuis le début de l’année 2020, il était en très bonne forme, il a remporté deux tournois et a atteint son meilleur classement à l’ITF "C’est très compliqué d’être à l’arrêt. On ne joue plus au tennis, c’est notre métier. Ça aura de lourdes conséquences sur notre niveau. Mais c’est surtout compliqué parce qu’il y a beaucoup de morts. Ça fait relativiser tout le reste, même si le tennis ça représente tout pour nous."

Le fait de ne plus taper dans la balle est particulièrement compliqué pour le jeune joueur : "Depuis que l’académie a fermé, on n’a plus d’endroit pour s’entraîner. Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un terrain de tennis dans son jardin. On a tous été un peu pris au dépourvu. Heureusement, on peut toujours travailler notre physique à la maison. Mais ça ne remplacera jamais ce que nous, on fait sur le terrain. On n’a plus de raquette, plus de balle et on reste à la maison. Et à ce niveau-là, je deviens fou. "

Lisez aussi >> Les clubs de tennis à l'épreuve, certains risquent de disparaître

Plus de raquette et plus de balle ne veut pas dire plus de tennis. Chaque joueur a reçu un programme adapté pour les trois premières semaines de confinement, et sera suivi tout au long de cette période. Entraînement physique et mental grâce à de la visualisation : " Grâce à l’académie, on peut prendre des cours de visualisation à la maison. Ça nous permet de nous rattacher au tennis, de nous focaliser sur la balle. La répétition fait que même si on effectue les mouvements dans notre tête sans réellement les réaliser, on entretient notre corps à les faire, on entretient la tactique, tous les aspects de notre jeu. "

Le fait d’avoir un programme clair à appliquer à la maison est une bonne chose pour Romain : " Ça m’aide énormément. Ça permet aussi de garder un contact avec le coach, l’académie, les amis… Le tennis, c’est notre journée. Je me lève à 5 heures du matin pour aller au tennis, et je reviens à 19 heures, c’est ma journée, c’est mon travail. "