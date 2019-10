La jeune Américaine Coco Gauff, 15 ans: "J'espère avoir l'occasion de jouer contre Clijsters"

Coco Gauff (WTA 110), la nouvelle pépite du tennis féminin, a retiré le maximum de la deuxième chance qui lui a été offerte mardi au tournoi WTA indoor de Linz, doté de 250.000 dollars, que disputent également Alison Van Uytvanck (WTA 44) et Ysaline Bonaventure (WTA 113). Repêchée comme lucky loser des qualifications, la jeune Américaine, 15 ans, a battu la Suissesse Stephanie Voegele (WTA 132), 29 ans, sortie des qualifications 6-3, 7-6 (7/3), pour signer sa première victoire en indoor dans un tournoi WTA.

Révélée cet été sur le gazon de Wimbledon, où elle avait atteint les huitièmes de finale après avoir battu son idole Venus Williams (WTA 44) au premier tour, Coco Gauff s'est exprimée en Autriche sur le retour à la compétition de certaine Kim Clijsters, qui a... 21 ans de plus qu'elle. Et la droitière de Delray Beach est impatiente de la voir à l'œuvre. "Je trouve cela extraordinaire", dit Coco Gauff. "Je me rappelle l'avoir vue plusieurs fois jouer à l'US Open, car quand j'étais plus petite, j'allais souvent à Flushing Meadows. J'espère avoir l'occasion de jouer contre elle. Ce serait une formidable expérience. Je suis sûre qu'elle va réaliser de bons résultats, car je l'ai encore croisée récemment en tournoi (NdlR : à Wimbledon et à l'US Open) et sa frappe de balle est toujours excellente. Elle sera de retour à l'Australian Open, n'est-ce pas ? Honnêtement, je n'attends rien de moins de sa part. Elle a gagné un tournoi du Grand Chelem après avoir donné naissance à un enfant (NDLR: une fille, Jada) et elle doit peut-être se dire qu'elle peut y parvenir à nouveau".