La Française Diane Parry, 16 ans, franchit le premier tour et attend Elise Mertens

À seulement 16 ans et 9 mois, la française Diane Parry (n°457 WTA) s’est qualifiée pour le deuxième tour de Roland Garros. La jeune joueuse qui a bénéficié d’une invitation a sorti la Biélorusse Vera Lapko (n°99) en deux sets (6-2, 6-4). Elle pourrait affronter au prochain tour Elise Mertens qui affronte la Slovène Tamara Zidansek cet après-midi.

Diane Parry n’avait jamais participé à un match dans un tableau principal de Grand Chelem. Pour sa première, elle a frappé fort. Une victoire en deux sets (6-2, 6-4) et 1h41 sur la Biélorusse Vera Lapko pourtant classée 358 rangs plus haut (Parry est 457e et Lapko est 99e). La Française participe au tournoi via une Wild-Card obtenue. Elle avait échoué l’an passé en qualifications de ce tournoi malgré une victoire à l’époque sur la Croate Jana Fett en trois sets alors qu’elle n’était même pas dans les 800 meilleures mondiales.

Du haut de ses 16 ans, celle qui habite Boulogne-Billancourt, à quelques minutes des courts de la Porte d’Auteuil, fait partie des joueuses françaises à suivre pour les années à venir.

Au prochain tour, elle pourrait croiser la route d’Elise Mertens (n°20). Notre compatriote défiera la Slovène Tamara Zidansek (n°59) vers 15h pour son entrée dans le tournoi parisien.