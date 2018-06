La favorite Muguruza s'incline dès le 2e tour à Birmingham

L'Espagnole Garbine Muguruza s'est inclinée jeudi 6-2, 6-4 face à la Tchèque Barbora Strycova dès le deuxième tour à Birmingham, tournoi sur gazon dont la numéro 3 mondiale était pourtant tête de série et favorite.

Auteure d'une prestation loin de son niveau habituel, la tenante du titre à Wimbledon a concédé le match en 1h26 après avoir commis 29 fautes directes et avoir complètement craqué en fin de match, lorsqu'elle menait quatre jeux à deux avant d'encaisser quatre jeux d'affilée.

"Je suis une battante et j'aime me battre, sur et en dehors du court", a exulté Barbora Strycova après sa victoire, à une dizaine de jours du début de Wimbledon. "Parfois, lorsque vous vous battez, vous êtes récompensé et je suis très heureuse de mon match aujourd'hui."

"J'ai essayé de jouer mon meilleur tennis, parce que c'est obligé, parce que Garbine est une excellente joueuse et une très grande championne", a poursuivi la numéro 24 mondiale.

En quarts de finale, elle affrontera la gagnante du match opposant l'Ukrainienne Lesia Tsurenko à la Russe Daria Kasatkina.