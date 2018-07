La Croate Vekic compte sur son service et son coup droit pour battre Wickmayer

La Croate Donna Vekic (WTA 55), 22 ans, lauréate de deux titres sur le circuit, sera l'adversaire de Yanina Wickmayer (WTA 101), ce vendredi, pour une place en huitième de finale à Wimbledon. La droitière d'Osijek a battu au deuxième tour la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 78) 7-5, 6-4.

"Je suis très contente", a-t-elle confié. "C'est la première fois de ma carrière que je figure au troisième tour à Wimbledon. C'est mon tournoi préféré. J'ai mieux joué que lors de mon premier tour. J'ai nettement mieux servi. Ce n'était pas évident, car j'ai mené 4-0 dans le premier set et puis elle est revenue pour passer devant à 5-4. Elle prenait beaucoup de risques, mais j'ai su rester calme et m'accrocher pour faire la différence. J'espère que cela va continuer", sourit-elle.

Donna Vekic n'a encore jamais battu Yanina Wickmayer. Mais sur gazon, sa surface de prédilection, où elle remporta l'an dernier le tournoi de Nottigham, et où elle a battu ici au premier tour Sloane Stephens (WTA 4), la finaliste de Roland Garros, la Croate se dit qu'elle a de bonnes chances.

"Je connais bien Wickmayer. C'est une chouette fille. Je ne l'ai pas beaucoup vue jouer récemment, mais elle m'a déjà battue. Je vais donc tâcher d'inverser la tendance. Mes armes sont mon service et mon coup droit. J'aime dicter les échanges et cela aide sur gazon", poursuit la blonde d'Osijek, qui avoue puiser beaucoup d'inspiration dans sa relation avec Stan Wawrinka. "Stan me motive énormément. Il dégage une telle énergie, surtout actuellement, pour revenir après sa blessure au genou. Sa victoire contre Dimitrov m'a aussi donné un boost. J'espère que nous pourrons rester ici le plus longtemps possible."