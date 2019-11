La Bulgarie de Dimitrov remplace la Suisse et affrontera la Belgique à l'ATP Cup

La Bulgarie remplace la Suisse dans la première édition de l'ATP Cup, qui aura lieu en janvier en Australie. La Bulgarie figure dans le groupe C avec la Belgique, la Grande-Bretagne et une troisième nation encore à déterminer.



Fin octobre, Roger Federer avait renoncé a renoncé "pour raisons familiales" à disputer nouvelle compétition par équipes qui se déroulera en janvier en Australie, ce qui avait entraîné le retrait de la Suisse. A Sydney, la Belgique sera représentée par David Goffin (ATP 11) et Steve Darcis (ATP 155), qui mettra un terme à sa carrière après l'Open d'Australie, qui débute le 20 janvier à Melbourne.



Grigor Dimitrov (ATP 20) et Dimitar Kuzmanov (ATP 417) défendront les couleurs bulgares down under.



L'ATP Cup, qui se déroulera du 3 au 12 janvier 2020 dans trois villes (Brisbane, Perth et Sydney), regroupe 24 pays et est dotée de 15 millions de dollars de prix.