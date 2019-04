La Belgique et l'Espagne dos à dos après l'exploit de Flipkens et la défaite de Van Uytvanck -... Belgique 1 point - Espagne 1 point. Les deux équipes de Fed Cup se rencontrent à Courtrai ce week-end pour tenter de rester dans le groupe mondial. Kirsten Flipkens a réalisé un petit exploit en battant Garbiñe Muguruza lors de la première rencontre. Dans le deuxième match, Alison Van Uytvanck s'est inclinée face à Carla Suarez Navarro. Kirsten Flipkens (WTA 59) a réalisé la performance du jour en battant Garbiñe Muguruza (WTA 19) en ouverture du week-end de Fed Cup sur le score de 6-3, 4-6, 6-4 en deux heures et dix minutes de jeu. Flipkens a remporté la première manche 6-3. L’Espagnole a ensuite remporté un set un peu plus disputé encore sur le score de 6-4. En début de troisième set, Muguruza a eu l’occasion de breaker d’entrée. Mais Flipkens a inversé la situation en remportant son service et en parvenant à réaliser le break. L’Espagnole a alors durci le jeu pour recoller à 2-2 et prendre le dessus à 3-2. Mais Flipkens ne s’est pas laissé démonter pour revenir à 5-3 en sa faveur. Elle se procure la première balle de match. Muguruza sort alors un très bon service. Elle recolle à 5-4. Flipkens a une nouvelle balle de match. Et la deuxième est la bonne. Dans l'autre rencontre, Alison Van Uytvanck (WTA 52) n'a pas réussi à prendre le match à son compte face à Carla Suarez Navaro (WTA 27). Elle s'est inclinée en deux sets 6-3, 6-2 en 1h11 de jeu.