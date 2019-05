La Belgique bat la Chine 3-0 en ouverture du Mondial de tennis en fauteuil

La Belgique, 6e tête de série, a remporté son premier match de la Coupe du monde par équipes de tennis en fauteuil roulant, lundi après-midi à Ramat Hasharon en Israël. Opposés à la Chine, classée N.15, Joachim Gérard (ITF 4) et Jef Vandorpe (ITF 20), ont remporté leurs trois matchs. La Grande-Bretagne (N.3) et la Corée du Sud (N.9) sont les deux autres adversaires des Belges dans le groupe 4. Lundi, les Britanniques ont battu les Coréens 2-1.

Jef Vandorpe a aisément battu Chao Du (ITF 198) 6-1, 6-2 en 1h10. Joachim Gérard n'a pas éprouvé davantage de peine à se défaire de Shunjiang Dong (ITF 127) 6-1 et 6-1 en 47 minutes.

Le double Gérard/Vandorpe a conclu la rencontre sur un succès plus difficile 7-6 et 6-3 aux dépens de Dong et Du.

Mike Denayer (ITF 53), le 3e membre de l'équipe n'a pas joué.

Gérard, Vandorpe et Gert Vos avaient remporté la médaille de bronze, une première pour la Belgique, lors de l'édition 2017 dans ce qui est l'équivalent de la Coupe Davis pour les moins valides créée en 1985. Le Japon a remporté la victoire l'an dernier.