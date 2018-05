La Belgique bat l'Argentine à la Coupe du monde par équipes de tennis en chaise roulante

Le Belgique, représentée par Joachim Gérard et Jef Vandorpe, a remporté son 2e match dans la Coupe du monde par équipes de tennis en chaise roulante, mercredi à Apeldoorn aux Pays-Bas. Elle s'est imposée 2-1 face à l'Argentine. Leader du groupe D, les Belges, vainqueurs des Etats-Unis lors de leur première rencontre, disputeront jeudi leur 3e et dernier match de groupes face à l'Autriche. En cas de victoire, la Belgique sera opposée à la Grande-Bretagne en demi-finale. L'autre demi-finale mettra en présence la France et le Japon.

- Résultat de jeudi:

Belgique bat Argentine 2-1

Jef Vandorpe (Bel) bat Agustin Ledesma (Arg) 6-0, 7-6 (8/6)

Gustavo Fernandez (Arg) bat Joachim Gérard (Bel) 3-6, 6-1, 6-3

Gérard/Vandorpe (Bel) battent Fernandez/Ledesma (Arg) 6-4, 6-1