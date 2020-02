La Belgique avec l'Australie et la Biélorussie lors de la phase finale de la Fed Cup

Elise Mertens, Kirsten Flipkens and Co connaissent leurs adversaires dans la poule B de la phase finale de la nouvelle édition de la Fed Cup de tennis. Il s'agit de l'Australie et de la Biélorussie. La fédération internationale (ITF) a procédé au tirage au sort des quatre groupes des trois formations qualifiées pour se jouer le titre 2020, du 14 au 19 avril sur terre battue à Budapest, la capitale hongroise.

Les quatre équipes qui émergeront en tête de leur groupe sera qualifié pour les demi-finales. Si la Belgique s'impose dans le groupe B, elle rentrera pour une place en finale le vainqueur du groupe D qui réunit la République tchèque (invitée en tant que vainqueur de six des 9 dernières éditions/ITF 4), l'Allemagne (ITF 6) et la Suisse (ITF 11).

Vendredi et samedi, à Courtrai, Elise Mertens, Ysaline Bonaventure et Kirsten Flipkens ont éliminé le Kazakhstan 3 victoires à 1 et ont ainsi obtenu leur qualification pour la dernière semaine de la nouvelle formule de l'officieux championnat du monde par équipes de tennis féminin.

Résultats du tirage de la phase finale :

Groupe A : France (tenante du titre/ITF 1), Russie (ITF 7), Hongrie (pays organisateur/ITF 15)

Groupe B : Australie (finaliste 2019/ITF 2), Biélorussie (vainqueur aux Pays-Bas 2-3/ITF 5), Belgique (ITF 12)

Groupe C : Etats-Unis (ITF 3), Espagne (ITF 9), Slovaquie (ITF 10)

Groupe D : République tchèque (invitée en tant que vainqueur de six des 9 dernières éditions/ITF 4), Allemagne (ITF 6), Suisse (ITF 11)