La Belge Minnen dans le tableau final d'un tournoi WTA pour la 1ère fois

Greet Minnen (WTA 348) s'est qualifiée pour le tableau principal du tournoi de tennis WTA de Hobart, joué sur dur et doté de 250.000 dollars, en Australie. Dimanche, Minnen a battu la Française Fiona Ferro (WTA 102) sur un double 6-4 en 1 heure et 13 minutes au deuxième et dernier tour des qualifications. C'est la première fois que la joueuse de 21 ans accède au tableau principal d'un tournoi WTA.

Minnen, 21 ans, sera la troisième Belge engagée dans le tableau principal du simple. Son adversaire au premier tour l'Ukrainienne Kateryna Kozlova (WTA 98), 'lucky loser' des qualifications.

Alison Van Uytvanck (WTA 49/N.8) jouera contre l'Allemande Mona Barthel (WTA 77). Kirsten Flipkens (WTA 47/N.7) aura face à elle la Slovène Dalila Jakupovic (WTA 80). Flipkens disputera également le double aux côtés de la Suédoise Johanna Larsson, avec qui elle possède le statut de tête de série N.4. Elles affronteront la paire espagnole Lara Arruabarrena/Sara Sorribes Tormo.

Lauréate du tournoi en 2017 et 2018, Elise Mertens (WTA 12) est absente cette année. La N.1 belge disputera le tournoi de Sydney.