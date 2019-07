L'US Open augmente son prize money pour atteindre un record

Finale Wimbledon : 5 heures de match pour Djokovic et Federer - JT 13h - 15/07/2019 Retour à présent sur la finale hommes du tournoi de tennis de Wimbledon. Et quelle finale ! L'une des plus belles de l'histoire du tournoi. Pendant près de 5h, Novak Djokovic et Roger Federer ont bataillé sur le central. Et c'est Djokovic, tombeur de Goffin, qui l'emporte.