L'objectif de Darcis, responsable du Team Pro ? Préparer l'après-Goffin

Ce lundi, Steve Darcis débute ses nouvelles fonctions au sein de l'Association Francophone de Tennis (AFT) et sera plus particulièrement centré sur le Team Pro. Il va se charger du développement des jeunes joueurs belges professionnels. Conscient du travail qui l'attend, Darcis demande de la patience pour exploiter tout le potentiel du tennis belge.

En octobre 2019, au tournoi d'Anvers, Darcis annonce sa retraite à partir de janvier 2020. À l'époque, il ignore de quoi son avenir se fera après le tennis, mais espère qu'on fasse appel à lui en cas de besoin. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de sa vie. Il intègre le staff de l'Association Francophone de Tennis et s'occupe de la formation du Team Pro. Notre compatriote veille à la formation des futurs tennisman et women belges professionnel(le)s, mais pour l'instant, le néo-retraité cherche encore ses marques : "Pour les résultats, on verra. On va essayer de faire un beau programme de compétition. L'avenir nous dira ce qu'il se passera. On n'a pas discuté de ce que la direction attendait de moi, mais je pense que des entraîneurs avec du vécu et de l'expérience, il n'y en a pas beaucoup en Belgique. Ils ont sûrement envie que j'amène tout cela pour faire grandir les jeunes là-dedans."

Darcis a comme rôle d'améliorer la formation des jeunes qui souhaitent intégrer le circuit professionnel après leur 18 ans. L'objectif : offrir à la Belgique un après-Goffin. André Stein, le président de la Fédération Royale belge de Tennis, demandait de la patience malgré l'inquiétude autour de la prochaine génération. "Des Goffin, c'est sûr qu'on ne va pas en sortir tout de suite ! Si dans les trois ans, on a des joueurs qui s'inscrivent en qualification de Grand Chelem, ce sera déjà une victoire pour nous", déclare Darcis, "Pour l'instant, notre objectif c'est de redresser la barre et de tout remettre en place. Il faudra vraiment être patient, mais je pense que des joueurs, il y en a. Du potentiel, il y en a. Mais il n'est pas tout à fait exploité à 100%."

Ce 6 et 7 mars prochain, "Monsieur Coupe Davis" aura sûrement un oeil sur la performance de l'équipe belge qui se déplace à Debrecen pour y affronter la Hongrie. Une victoire enverrait la Belgique à Madrid avec le ticket de qualification pour les Davis Cup Finals dans la poche. Mais pour cette rencontre, la Belgique devra se passer de son n°1, David Goffin. Une décision compréhensible selon Darcis : "C'est un peu triste pour l'équipe belge. Mais David a pour objectif d'intégrer le top 10 en fin d'année. Indian Wells et Miami sont des tournois importants pour lui. On ne peut pas lui reprocher de mettre toutes les chances de son côté et d'aller s'entraîner là-bas. On ne peut pas lui reprocher de mettre sa carrière en avant."