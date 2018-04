L'Italie avec Sara Errani et trois jeunes contre la Belgique en Fed Cup

Tathiana Garbin a dévoilé mercredi sa sélection pour le barrage du groupe mondial de Fed Cup. La capitaine de l'équipe italienne de tennis pourra s'appuyer sur Sara Errani (WTA 89), Jasmina Paolini (WTA 151), Deborah Chiesa (WTA 169) et Jessica Pieri (WTA 216) pour la réception de la Belgique les 21 et 22 avril à Gênes, lors d'une rencontre disputée sur terre battue.

A noter que l'Italie n'a jamais été battue par la Belgique en 7 confrontations en Fed Cup. Avec ses 30 printemps, Errani est la joueuse la plus expérimentée du groupe et devra guider Paolini, 22 ans, Chiesa, 21 ans, et Pieri, 20 ans. A noter que Camila Giorgi (WTA 59) et Francesco Schiavone (WTA 96) ne figurent pas dans l'équipe.

La Belgique a été battue 3-2 par la France au premier tour du groupe mondial. Dans le même temps, l'Italie s'est imposée 3-2 face à l'Espagne au premier tour du Groupe mondial II. Le vainqueur de ce duel se maintiendra/montera dans le groupe mondial.