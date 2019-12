Finale : Kim Clijsters - Caroline Wozniacki - Masters 2010 - 31/10/2010 Kim Clijsters a remporté pour la troisième fois les Masters de tennis. Elle a battu en finale la Danoise Caroline Wozniacki 6-3, 5-7, 6-3. Kim Clijsters, 4e joueuse mondiale, réalisait le break à 3-2 pour se diriger vers le gain du 1er set, qui se fit toutefois attendre. La Limbourgeoise eut besoin de trois balles de set dans un 9e jeu interminable (plus de 10 minutes) pour s'adjuger la 1e manche 6-3 en 53 minutes. La Belge enchaînait avec un jeu blanc en début de 2e set, et prenait ensuite le large à 4-1. On la pensait partie vers un troisième sacre au Masters, mais Wozniacki alignait trois jeux gagnants et revenait à 4-4 avant d'empocher la 2e manche 7-5 en 50 minutes. Kim Clijsters reprenait les commandes du match dans le 3e set, qu'elle s'adjugeait 6-3 en 37 minutes. La joueuse de Bree s'impose pour la deuxième fois en deux confrontations face à Wozniacki, qu'elle avait battue en finale de l'US Open 2009. Kim Clijsters remporte le Masters pour la troisième fois, après ses victoires en 2002 et 2003 à Los Angeles. Elle devient la cinquième joueuse à s'être imposée au moins trois fois au Masters, après Martina Navratilova (8), Steffi Graf (5) Chris Evert (4) et Monica Seles (3). C'est la cinquième victoire belge au Masters, que Justine Henin avait remporté en 2006 et 2007.