L’étrange paradoxe Rafael Nadal au Masters

Il y a certaines choses qui parfois, en sport, ne s’expliquent pas ou vraiment difficilement. Le désamour persistant entre Rafael Nadal et le Masters de fin d’année en est une édifiante illustration.

Depuis le début de sa carrière en 2004, le proclamé Matador a disputé neuf Masters (il s’est qualifié 14 fois mais a déclaré forfait à cinq reprises). Au nombre de qualifications, il côtoie donc les plus grands, confortablement installé entre André Agassi et Ivan Lendl. Mais, aussi paradoxal que cela puisse paraître, il ne l’a jamais remporté.

En neuf participations donc, il n’a atteint la finale qu’à deux reprises, respectivement défait par Federer (en 2010) et Djokovic (en 2013). Pour le reste, il s’est incliné en demi-finale trois fois et n’a pas franchi l’écueil des groupes à quatre autres reprises. Pour un joueur lauréat de 19 titres en Grand-Chelem, considéré comme l’un des plus grands virtuoses de tous les temps, ce trou dans le palmarès fait tache.

Autre statistique qui frappe, son pourcentage de victoire. Si en carrière, il atteint la faramineuse marque de 83,2% (968 victoires, 195 défaites), il plafonne à 55% au Masters. L’Ibère n’a ainsi remporté “que” 16 de ses 29 rencontres sur le sol londonien.

L’édition 2019 pour infirmer le mauvais sort ? Caramba, encore raté !

Cette saison, Nadal s’est présenté sur la pointe des pieds au Masters, plombé par une douleur abdominale qui l’avait poussé à abandonner à Bercy. “On verra au jour le jour” clamait-il à qui voulait bien l’entendre à l’aube du tournoi. Condition physique en dents de scie confirmée lors du premier match, soldé par une lourde défaite face à Zverev. Un revers que Nadal portera comme un fardeau pour la suite de la compétition.

Parce que malgré deux victoires convaincantes, teintées d’un soupçon d’héroïsme par moments, contre Medvedev et Tsitsipas, Nadal reste à quai. Il est la victime collatérale d’un groupe ultra serré où trois joueurs présentent le même bilan de deux victoires pour une défaite. Nouvelle désillusion donc pour l'Espagnol.

Alors, comment expliquer ces éliminations précoces répétées de Nadal au Masters ? Comme nous vous le disions en intro, difficile à dire. Une surface (le Masters se joue sur dur) qui lui correspond moins ? Peu probable, étant donné qu’il a remporté quatre fois l’US Open, disputé sur une surface similaire. Un tournoi en indoor qu'il n'affectionne pas ? Probablement pas non plus, les tournois du Grand-Chelem (hors Roland-Garros) pouvant se pratiquer en indoor grâce aux nouveaux toits rétractables.

Au final, l’éventualité la plus probable, c’est que Rafael Nadal n’a plus le même punch, la même puissance en fin de saison, ereinté par de longs mois d'efforts. Affaibli physiquement, on se rappelle qu’il s’était incliné face à David Goffin il y a deux ans. Illustration qui prouve que souvent, au fil des mois, le Matador perd de sa superbe. Et ce, malgré une saison exceptionelle, achevée à la première place mondiale. Comme quoi, être numéro 1 mondial et buter sur le même obstacle chaque année, c'est possible.