L'Espagne et la Pologne qualifiées pour les demi-finales de l'ATP Cup

L'Espagne a dominé la Serbie mercredi à Sydney pour se qualifier en demi-finales de l'ATP Cup où elle affrontera la Pologne emmenée par Hubert Hurkacz, qui a éteint l'Argentin Diego Schwartzman.

La Russie de Daniil Medvedev, tenante du titre, et l'Italie de Matteo Berrettini, finaliste l'an dernier, s'affrontent jeudi pour une place dans le dernier carré. Le quatrième demi-finaliste sera déterminé jeudi au terme de l'ultime journée du groupe C où les quatre nations (Grande-Bretagne, Canada, Allemagne et Etats-Unis) sont encore en course.

Les Espagnols, sans Rafael Nadal qui a préféré jouer le tournoi de Melbourne, n'avaient besoin que d'un point dans leur match contre les lauréats 2020 pour terminer en tête du groupe A.

Pablo Carreno (20e mondial) s'en est chargé en surclassant Filip Krajinovic (42e) 6-3, 6-4, avant que Roberto Bautista-Agut (19e) ne parachève le succès en battant Dusan Lajovic (33e) 6-1, 6-4.

"Je suis très heureux d'avoir gagné ce match en deux sets. Il y a beaucoup d'humidité et nous avons besoin de ces matchs lorsque l'on vient de l'hiver européen", a convenu Bautista-Agut en pensant à l'Open d'Australie qui débute le 17 janvier.

"Ça faisait trois ou quatre mois que je n'avais pas enchaîné trois matchs, alors c'est bien de débuter la saison avec du rythme, du temps passé sur le court", a-t-il ajouté.

Hurkacz (9e) aussi avait de quoi se réjouir, après sa belle victoire face à Schwartzman (13e) 6-1, 6-4 en 81 minutes, d'autant que les deux équipes étant invaincues dans leur groupe D, le billet pour les demies était en jeu.

Après la victoire surprise de Kamil Majchrzak (117e) sur Federico Delbonis (44e) 6-3, 7-6 (7/3), il revenait au vainqueur du dernier Masters 1000 de Miami de qualifier la Pologne. Ce qu'il fit avec une "grande fierté".

Dans un match sans enjeu pour la compétition, la Grèce et la Géorgie étant d'ores et déjà éliminées, Stefanos Tsitsipas (4e) a rassuré en s'alignant face Nikoloz Basilashvili (22e). Le Grec avait reconnu après sa défaite lundi face à Schwartzman avoir ressenti des douleurs au coude droit opéré en novembre et avait laissé planer le doute quant à son avenir proche.

Il a donc joué, mais cinq jeux seulement, le temps de mener 4-1 avant que Basilashvili n'abandonne en se plaignant de difficultés respiratoires.