L'Equateur, l'Australie et le Kazakhstan premiers qualifiés pour la phase finale de Coupe Davis

L’Equateur, l’Australie et le Kazakhstan sont les trois premières équipes à s’être qualifiées samedi pour la phase finale de la Coupe Davis (23-29 novembre à Madrid), respectivement aux dépens du Japon, du Brésil et des Pays-Bas.

A Miki, le Japon a dû se passer au dernier moment de Kei Nishikori, qui espérait faire son retour après sa blessure au coude encourue à l’US Open fin août. L’Equateur menait 2-0 vendredi après les victoires d’Emilio Gomez (ATP 151) sur Go Soeda (ATP 117) 7-5, 7-6 (7/3) et de Roberto Quiroz (ATP 276) 7-6 (7/4), 2-6, 7-6 (10/8) sur Yasutaka Uchiyama (ATP 90). Le double Gonzalo Escobar/Diego Hidalgo a complété le travail samedi face au duo nippon composé de Ben McLachlan et Uchiyama, 7-6 (7/3), 6-3.

A Adelaïde, John Millman (ATP 43) a envoyé samedi l’Australie en phase finale grâce à sa victoire face au Brésilien Thiago Monteiro (ATP 82) 6-7 (6/8), 7-6 (7/3), 7-6 (7/3). Millman avait déjà apporté un premier point à son équipe la veille en dominant Thiago Wild (ATP 113) 4-6, 7-6 (7/0), 6-2. Jordan Thompson (ATP 63) avait lui aussi assuré (6-4, 6-4) face à Monteiro vendredi mais les Brésiliens ont retardé l’échéance en remportant samedi le double grâce à Marcelo Demoliner et Felipe Meligeni Alves, vainqueurs 5-7, 7-5, 7-6 (8/6) de James Duckworth et John Peers.

A Nur-Sultan, le Kazakhstan a battu les Pays-Bas 3-1 suite à la victoire d’Alexander Bublik (ATP 51) sur Robin Haase (ATP 169) 7-6 (7/4), 6-1. Les deux équipes étaient à égalité vendredi. Haase avait donné l’avantage aux Néerlandais contre Mikhail Kukushkin (ATP 91) 6-4, 6-7 (2/7), 6-3. Bublik avait répliqué contre Tallon Griekspoor (ATP 196) 7-6 (7/4), 7-6 (7/4). Samedi, le double Andrey Golubev/Aleksandr Nedovyesov a porté le Kazakhstan aux commandes en battant Haase et Jean-Julien Rojer 6-3, 6-3.

L'Espagne, pays hôte et tenante du titre, le Canada, la Russie et la Grande-Bretagne sont qualifiés d’office pour la phase finale sur base des résultats de l’édition 2019, la France et la Serbie ont reçu une invitation.