L'Australie bat la Biélorussie dans le double décisif et retrouve la finale de la Fed Cup

C'est finalement à l'issue du double décisif que l'Australie s'est qualifiée pour la finale de la Fed Cup au détriment de la Biélorussie (3-2). Ce dimanche sur la surface dure de Brisbane, Ashleigh Barty et Samantha Stosur se sont imposées 7-5, 3-6 et 6-2 contre Aryna Sabalenka et Victoria Azarenka.

En début de journée aux antipodes, Ashleigh Barty (WTA 9), déjà victorieuse samedi d'Azarenka, a pris la mesure d'Aryna Sabalenka (WTA 10) sur le score net et sans appel de 6-2, 6-2 en 79 minutes de jeu. Dominatrice dans tous les compartiments, elle a placé momentanément l'Australie aux commandes de la rencontre.

Mais dans la foulée, Vika Azarenka (WTA 61) a remis les deux équipes à égalité en expédiant en 59 minutes Samantha Stosur (WTA 77). Impériale au service, l'ancienne N.1 mondiale s'est imposée sur un double 6-1 pour ainsi pousser les deux équipes au double décisif.

L'autre demie oppose la France, tombeuse de la Belgique au premier tour, à la Roumanie sur la terre battue indoor de Rouen. Les deux équipes sont à une victoire partout après la journée de samedi.

L'Australie court derrière un huitième sacre en Fed Cup, le premier depuis 1974, et n'avait plus disputé une finale depuis 1993 et une défaite devant l'Espagne de Conchita Martinez et Arantxa Sanchez.

Les troupes d'Alicia Molik attendent donc leur adversaire en finale, prévue le weekend du 9 et 10 novembre.