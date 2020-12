L’ATP dévoile son calendrier jusqu’à fin mars, le Masters 1000 d’Indian Wells reporté

Le Masters 1000 d’Indian Wells, initialement prévu du 8 au 21 mars, est reporté à une date ultérieure, ont annoncé mardi les organisateurs du tournoi américain et l’ATP, qui a dévoilé son calendrier de fin février à avril, remanié en raison de la crise sanitaire.

Après l’Open d’Australie, premier tournoi du Grand Chelem de l’année repoussé de trois semaines du 8 au 21 février à Melbourne, le tournoi d’Indian Wells, annulé cette année en raison de la pandémie de coronavirus, devait être le premier Masters 1000 de l’année 2021. Il n’en sera rien, le tournoi californien étant reporté à une date ultérieure, encore à déterminer.

Le premier Masters 1000 de l’année sera donc le tournoi de Miami, programmé du 22 mars au 4 avril.

Les tournois de Montpellier et Cordoba débuteront le 22 février, au lendemain de l’Open d’Australie. Habituellement organisés en février, les tournois de Rotterdam et Buenos Aires auront cette fois lieu en mars, du 1er au 7 mars. Suivront les tournois de Marseille, Santiago et Doha, du 8 au 14 mars, de Dubaï et Acapulco (15-21 mars), avant le Masters 1000 de Miami.