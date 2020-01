L'ATP Cup, nouvelle compétition par équipes, lance la saison masculine en Australie

Avec Rafael Nadal et Novak Djokovic, l'ATP Cup, dernière née des compétitions par équipes, lance vendredi la saison masculine de tennis en Australie, où les organisateurs surveillent de près l'avancée des incendies et leur impact sur la qualité de l'air.

Sydney (sud-est), qui va accueillir des matches de groupe comme Brisbane (est) et Perth (ouest) puis toutes les phases finales jusqu'au 12 janvier, vit depuis des semaines dans une atmosphère polluée par un nuage de fumée toxique lié à des incendies dévastateurs qui font rage autour de la plus grande ville du pays.

Mais les organisateurs assurent que toutes les précautions seront prises.

"Nous avons des experts médicaux sur le site qui nous conseilleront en fonction des conditions et s'assureront qu'elles sont saines pour les joueurs, mais aussi pour les spectateurs, les ramasseurs de balle et nos équipes", a déclaré le directeur du tournoi Tom Larner aux journalistes.

L'ATP Cup, qui succède à la World Team Cup organisée par l'ATP de 1978 à 2012, rassemble 24 équipes nationales réparties en six groupes lors de la première phase, suivie de quarts de finale, demi-finales et finale, avec deux simples et un double par rencontre disputés au meilleur des trois sets.

Les premiers des six groupes et les deux meilleurs deuxièmes iront en quarts.

La formule est sensiblement la même que la nouvelle formule de la Coupe Davis organisée par la Fédération internationale de tennis (ITF) à Madrid en novembre dernier mais, différence notable, la compétition rapporte des points ATP (750 points en simple pour les vainqueurs), en plus de gains conséquents (15 millions de dollars, soit environ 13,5 M EUR).

Malgré l'absence de Roger Federer (raisons familiales), Andy Murray et Kei Nishikori (blessés), les principaux joueurs ont répondu présent, à commencer par les deux premiers mondiaux Nadal et Djokovic, à un peu plus de deux semaines de l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand chelem de l'année.

"Plus de 90 pour cent du temps, nous jouons individuellement et nous n'avons pas beaucoup de compétitions par équipes (...) Je suis fier de représenter mon pays. Une épreuve comme celle-ci va avoir un véritable impact", a déclaré le N.2 mondial serbe, qui comme Nadal s'est prononcé en faveur d'une fusion de l'ATP Cup et de la Coupe Davis.

"Tout le monde sur le circuit veut jouer avec ses équipiers, a abondé l'Australien Nick Kyrgios. Il n'y a rien de mieux que de jouer pour son pays contre les meilleurs joueurs du monde".

Composition des groupes:

Groupe A (Brisbane): Serbie, France, Afrique du sud, Chili

Groupe B (Perth): Espagne, Japon, Géorgie, Uruguay

Groupe C (Sydney): Bulgarie, Belgique, Grande-Bretagne, Moldavie

Groupe D (Perth): Russie, Italie, Etats-Unis, Norvège

Groupe E (Sydney): Autriche, Croatie, Argentine, Pologne

Groupe F (Brisbane): Allemagne, Grèce, Canada, Australie

Programme de la compétition

Phase de groupes du vendredi 3 au mercredi 8 janvier

Quarts de finale jeudi 9 et vendredi 10 janvier à Sydney

Demi-finales samedi 11 janvier à Sydney

Finale dimanche 12 janvier à Sydney