Kvitova, élogieuse au sujet de la Belge Minnen: "Une excellente joueuse de terre battue"

Petra Kvitova, 3e joueuse du monde, a fait respecter la logique mercredi soir en battant Greet Minnen (WTA 192) 6-1, 6-4 au deuxième tour du tournoi WTA sur terre battue de Stuttgart. La Tchèque, 29 ans, qui faisait son entrée en lice dans l'épreuve, s'est toutefois montrée élogieuse au sujet de la Limbourgeoise, 21 ans, qui lui a donné du fil à retordre dans le deuxième set.

"Je suis très bien entrée dans la partie", a confié la gauchère de Bilovec. "Je suis parvenue à lui mettre beaucoup de pression et je me suis aussi appliquée dans mes déplacements. Il s'agissait de mon premier match sur terre battue, qui plus est contre une joueuse que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai dû sortir le grand jeu pour gagner. C'est une excellente joueuse de terre battue et elle l'a montré lors de cette rencontre. C'est la preuve de la densité du tennis féminin. Le niveau est devenu très élevé".

"Ce fut une super expérience, a confié de son côté Greet Minnen. Et j'espère qu'il y en aura d'autres".

Et de poursuivre : "C'était la première fois de ma carrière que j'affrontais une adversaire de ce niveau. Elle est 3e mondiale. Et c'était vraiment chouette de jouer contre elle ! Le premier set, elle était très forte. Moi, j'étais un peu nerveuse et tout est allé un peu trop vite. Elle me faisait très mal sur les premières frappes. Mais je me suis bien reprise et j'ai disputé un très bon deuxième set. Dommage ce jeu à 4-4, où je reviens de 0-40 et où je ne réussis finalement pas à remporter mon service pour mener 5-4. Mais bon, c'est là que l'expérience joue aussi un rôle".

Greet Minnen n'a en tout cas pas à rougir de son parcours à Stuttgart. C'est la deuxième fois de sa carrière que la native de Turnhout se retrouvait dans le tableau final d'un tournoi WTA, après avoir atteint les quarts de finale à Hobart, début janvier. Voilà qui devrait certainement lui donner du cœur à l'ouvrage pour la suite.

"Je suis très contente du niveau de jeu que j'ai produit", a-t-elle ajouté. "Il y a beaucoup à retirer de ce genre de match. Dans l'échange, je me sentais bien et je trouvais que je pouvais rivaliser avec elle, mais il y a encore beaucoup de travail à réaliser au niveau des balles 3 et 4. Je dois essayer d'être plus agressive pour prendre l'ascendant dans l'échange. Elle est vraiment très forte à ce niveau-là".