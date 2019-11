Kirsten Flipkens s'incline en finale de l'ITF de Toronto

Kirsten Flipkens a été battue en finale du tournoi de tennis ITF de Toronto, épreuve sur surface dure, dimanche au Canada. La Campinoise, 99e joueuse mondiale et tête de série N.1, s'est inclinée en deux sets 7-6 (7/3) et 6-4 en finale face à l'Américaine Francesca Di Lorenzo (WTA 137), après 2 heures et 16 minutes de match.



Le compteur de Kirsten Flipkens, 33 ans, reste bloqué à 13 titres sur le circuit ITF, le dernier ayant été décroché à Southsea, en Grande-Bretagne, en juin 2018. Elle compte aussi un titre WTA à son palmarès, décroché à Québec en 2012, pour un total de quatre finales disputées.