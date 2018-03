Kirsten Flipkens s'impose face à la Roumaine Buzarnescu à Miami

Kirsten Flipkens (WTA 71) rencontrait mardi la Roumaine Mihaela Buzarnescu (WTA 39) au premier tour du tournoi de tennis WTA de Miami d'une dotation globale de 8.648.508 dollars. Quatrième Belge à fouler les courts en dur de Key Biscayne, la Campinoise de 32 ans s'est imposée, en deux sets (6-2; 6-3) au terme de ce match inédit d'une heure 18 minutes.

"Flipper" sera opposée pour une place en seizième de finale à Johanna Konta (WTA 14/N.11). La Britannique de 26 ans mène 3-1 dans leurs duels. Le dernier remonte au 1er tour de l'Open d'Australie en 2017. Konta avait gagné 7-5 et 6-2.

Plus tôt dans la journée de mardi, Alison Van Uytvanck (WTA 51) a gagné son match du premier tour 6-7 (3/7), 7-5 et 6-1 aux dépens de l'Ukrainienne Kateryna Bondarenko, 73e mondiale. Elle rencontrera au 2e tour la Polonaise Agnieszka Radwanska (WTA 32/N.30).

En revanche, Yanina Wickmayer, 109e mondiale, s'est nettement inclinée 6-1 et 6-3 face à la Roumaine Monica Niculescu, 70e mondiale, au 2e et dernier tour des qualifs.

Ysaline Bonaventure (WTA 137) n'a pas non plus réussi à s'extraire du tableau préliminaire. La Liégeoise de 23 ans a été battue 3-6, 6-4 et 6-3 par l'Américaine Sofia Kenin (WTA 94/N.12).

Elise Mertens (WTA 21) est directement qualifiée pour le 2e tour en tant que 22e tête de série en Floride. Elle y découvrira Bernada Pera, 105 mondiale. Bénéficiaire d'une invitation des organisateurs, l'Américaine de 23 ans a éliminé au 1er tour l'Espagnole Lara Arruabarrena (WTA 68) 7-5, 6-1.