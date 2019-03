Kirsten Flipkens battue au 1er tour par la Kazakhe Yulia Putintseva

Kirsten Flipkens (WTA 56) a été battue dès son entrée dans le tournoi de tennis WTA Premier de Miami, épreuve sur surface dure dotée de 8.359.455 dollars, mercredi en Floride.

Après une belle rencontre qui a duré plus de 3 heures (3h01), la Campinoise de 33 ans a cédé en trois manches 4-6, 6-4 et 7-5 face à la Kazakhe Yulia Putintseva, 24 ans, 44e mondiale.

Flipkens avait battu à deux reprises Putintseva, en 2009 en qualifications du tournoi de Luxembourg sur surface dure (6-3, 6-4) et à 2013 sur le gazon de Wimbledon (7-5, 6-4), los de leur deux premiers duels.

Kirsten Flipkens est encore engagée en double avec une partenaire qu'elle connaît bien, la Suédoise Johanna Larsson. La Polonaise Alicja Rosolska et la Chinoise Zhaoxuan Yang leur seront opposées au premier tour.

Plus tôt dans la journée, Yanina Wickmayer (WTA 141) s'était hissée dans le tableau final après son succès au deuxième et dernier tour des qualifications aux dépens de la Tchèque Kristyna Pliskova, 26 ans, 94e mondiale, 6-3 et 6-3.

Elise Mertens, Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck étaient directement engagées dans le tableau final.

Elise Mertens, 14e mondiale, tête de série N.16 du tableau final est exemptée du premier tour. La numéro 1 belge sera opposée ensuite au 2e à la Française Pauline Parmentier (WTA 55), 33 ans, où à la Russe de 24 ans, Margarita Gasparyan (WTA 75) qui se rencontrent au premier tour.

Alison Van Uyvtanck (WTA 51) joue en soirée son 1er tour face à la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 58), dans un duel inédit. La joueuse qui remportera ce duel sera opposée au deuxième tour à l'Américaine Sloane Stephens (N.4), 6e mondiale, exemptée du premier tour.