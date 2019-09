Kirsten Flipkens avance en quarts de finale à Séoul

Kirsten Flipkens s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de tennis WTA International de Séoul, mercredi. Flipkens, 33 ans, 106e joueuse mondiale, a pris la mesure au 2e tour de la Russe Margarita Gasparyan (WTA 56), 25 ans, tête de série N.7 de ce tournoi sur dur, 6-3, 7-5. La rencontre a duré 1 heure et 49 minutes.

Toujours devant au marquoir, Flipkens a manqué trois balles de match avant de parvenir à conclure la rencontre. Flipkens défiera à présent la Polonaise Magda Linette (WTA 48/N.4), victorieuse de la Russe Anastasia Potapova (WTA 75) 7-5, 7-6 (7/4), pour une place dans le dernier carré.

Plus tôt dans la journée, Ysaline Bonaventure (WTA 125) a été battue 4-6, 6-3, 6-0 par la Chinoise Wang Yafan (WTA 58), tête de série N.8.

Alison Van Uytvanck (WTA 62) et la qualifiée Greet Minnen (WTA 122) n'ont pas franchi le cap du premier tour. Elles sont encore engagées en double, où elles affronteront en quarts de finale l'Américaine Hayley Carter et la Brésilienne Luisa Stefani, qui avaient éliminé Flipkens et la Lettone Jelena Ostapenko au premier tour.