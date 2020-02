Kim is back... again, et c'est déjà grand !

Kim is back… again ! La joueuse belge revient une deuxième fois sur le circuit professionnel. Un second comeback bien différent du premier… Onze ans et deux enfants plus tard les objectifs sont différents. Kim Clijsters a les pieds sur terre, des attentes réalistes et une envie infinie de goûter à nouveau à la compétition.

Si tout le monde a vraiment envie d’y croire, nombreux observateurs sont sceptiques. Mais doutent-ils du fait que Kim atteindra ses objectifs ou doutent-ils plutôt du fait qu’elle revienne au meilleur niveau ? Il y a bien des nuances à apporter.

Kim veut retrouver le goût de la compétition et le goût de la victoire. Quelques matches gagnés la combleraient déjà. Mais une telle championne dans un petit pays comme le nôtre suscite forcément plus d’espoirs. Le genre de belle histoire qu’elle nous a fait vivre par le passé, comme lors de son premier retour tonitruant couronné très rapidement de succès à l’US Open, pousse certains à avoir des ambitions démesurées pour Kim.

Et si le simple fait qu'elle revienne nous suffisait ? Et si, pour une fois, nous nous contentions tout simplement d’apprécier de voir une grande championne reprendre la raquette, tenter une ultime fois un challenge sportif au plus haut niveau. Tout fan de sport aimerait revoir au moins l'une de ses idoles rechausser les crampons, remonter à vélo ou reprendre le volant le temps d’un match, d’une course. Ce rêve, il devient réalité pour les nombreux fans de Kim Clijsters. Bien sûr, il sera encore plus beau si ce retour est couronné de victoires sportives… Mais chaque point gagné, chaque match remporté ne seront que du bonus. Il ne faudra pas tenter de comparer sa première carrière ni sa deuxième à la troisième, simplement apprécier... Revenons sur les deux premières parties de sa très belle carrière.