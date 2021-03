Kim Clijsters renonce au tournoi de Miami mais n’est "pas prête à raccrocher"

Mais elle a annoncé, ce dimanche après-midi, sur son compte twitter qu’elle n’irait pas à Miami. Une opération au genou subie en octobre dernier, puis le Covid-19 qu’elle a contracté en janvier, ont dû la pousser à revoir son planning. Elle a donc renvoyé ses invitations pour les tournois de Miami et de Charleston.

Si on ne sait pas encore où et quand Kim Clijsters sera de retour sur les terrains, une chose semble sûre, ces contretemps n’auront pas raison de sa troisième carrière : "Je suis triste et frustrée. Je savais que cette nouvelle aventure allait être compliquée. Et il y a eu des événements qui m’ont dépassée, mais je ne suis pas prête à raccrocher".

Kim s’apprête à vivre encore quelques semaines compliquées avant, espère-t-elle, de retrouver la forme : "Je vais subir un traitement de gestion de la douleur pour les 3 à 6 prochaines semaines. Ensuite on fera le point avec mon staff pour fixer la suite de ma saison".

Kim Clijsters n’a joué que trois tournois et trois matches en 2020, battue à chaque fois au premier tour. Elle espère que 2021 sera réellement l’année de son "Kim-Back".