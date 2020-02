Kim Clijsters reçoit une wild card pour Indian Wells

Kim Clijsters disputera bien le prestigieux tournoi d'Indian Wells, qui se déroulera du 9 au 22 mars aux Etats-Unis. La Belge a une wild card, ont annoncé jeudi les organisateurs du tournoi, que la Belge a remporté deux fois.

Kim Clijsters, qui avait annoncé en septembre dernier son retour sur les courts après sept ans d'absence, a repris la compétition la semaine dernière à Dubaï, où elle s'est inclinée en deux sets 6-2, 7-6 (8/6) face à l'Espagnole Garbine Muguruza pour son grand retour sur le court.

La Limbourgeoise, 36 ans, a ensuite prévu de disputer le tournoi de Monterrey, au Mexique (2-8 mars) avant le prestigieux tournoi d'Indian Wells, de catégorie Premier Mandatory, le deuxième niveau après les tournois majeurs. Toujours aux Etats-Unis, Clijsters a annoncé sa participation au tournoi de Charleston, une épreuve WTA Premier qui aura lieu du 6 au 12 avril.

Kim Clijsters avait fait une première pause en 2007 et repris la compétition en 2009, après la naissance de son premier enfant, Jada. Elle compte 41 titres, dont quatre en Grand Chelem (l'US Open 2005, 2009 et 2010 et l'Open d'Australie 2011).

Par ailleurs, Novak Djokovic et Rafael Nadal ont reçu une wild card pour le double à Indian Wells. Le Serbe sera associé à son compatriote Viktor Troicki, tandis que l'Espagnol aura pour partenaire son compatriote Marc Lopez.