Kim Clijsters en 2005 avec Sofia Kenin, âgée de 6 ans: "Elle pourrait être l'une des futures stars du tennis"

Sofia Kenin jouera la finale de l'Australian Open ce samedi. Il y a 15 ans, Kim Clijsters lui avait prédit un bel avenir lors du tournoi de Miami déclarant "Qui sait, elle pourrait être l'une des futures stars du tennis".

Ils étaient peu nombreux à parier sur une finale à l'Australian Open 2020 pour la jeune américaine de 21 ans. Pourtant, dès son plus jeune âge, Kim Clijsters avait décelé le potentiel de la droitière, comme le révèle une vidéo mise en ligne par la WTA. "C'est Sofia. Elle a 6 ans et elle sera une grande joueuse", explique Kim Clijsters à Andy Roddick lors du tournoi de Miami pour lequel la petite fille de 6 ans a reçu un accès aux backstages et a passé une journée avec la championne belge.

Dans cette vidéo, on voit Sofia Kenin logiquement impressionnée par ce qu'elle voit et vit. "C'est agréable de rencontrer l'avenir du tennis", explique en plus Kim Clijsters. "Qui sait, elle pourrait être l'une des futures stars. C'est aussi une très belle et chouette petite fille."

15 ans plus tard, les deux sportives pourraient donc à nouveau se croiser, pour cette fois se disputer un titre.