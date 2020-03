Kim Clijsters : "Certaines choses allaient mieux, d'autres doivent s'améliorer"

"J'ai senti que certaines choses allaient mieux", a déclaré Kim Clijsters après sa défaite au 1er tour du tournoi de Monterrey, mardi au Mexique. L'ancienne N.1 mondiale s'est inclinée 6-3 et 7-5 face à la N.1 britannique Johanna Konta. "Certaines choses ont encore besoin de beaucoup d'amélioration. C'est pourquoi il est bon de jouer des matchs. A Dubaï, je n'ai pas bien commencé parce que j'étais débordée, mais aujourd'hui, j'ai commencé et j'ai servi beaucoup mieux que là-bas. Ce sont là quelques-uns des points positifs, et les points qui doivent être meilleurs, je vais travailler très dur pour les améliorer pour les autres matchs." Clijsters, 36 ans, avait perdu le 17 février le premier match de sa 3e carrière à Dubaï contre l'Espagnol Garbine Muguruza (WTA 15).

"J'ai traversé différentes générations et j'ai joué contre de nombreuses joueuses tout au long de ma carrière. J'en suis encore à un stade où je veux me concentrer sur ce que je fais et sur ce que je ressens, et aussi commencer à lire mes adversaires. C'est un processus auquel je dois faire confiance et je dois continuer à travailler dur pour m'améliorer à chaque match que je joue. J'aimerais faire de grands pas, mais je dois me concentrer sur les petits pas et m'améliorer de jour en jour".

Konta, 28 ans, a signé son premier succès de l'année. Après avoir dû mettre fin à sa saison 2019 en raison d'une blessure au genou, elle avait connu des éliminations rapides jusqu'ici en 2020. "En tant que jeune joueuse, je n'ai jamais pensé que je pourrais jouer contre Kim Clijsters dans ma carrière", a-t-elle déclaré juste après sa victoire. "Je me sens vraiment privilégiée et honorée de partager le terrain avec une telle championne. C'est bien qu'elle soit de retour".