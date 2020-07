Kim Clijsters aligne une cinquième victoire d'affilée au World Team Tennis

Kim Clijsters a aligné une cinquième victoire d'affilée samedi en s'imposant 5 jeux à 1 face à la Biélorusse Olga Govortsova (WTA 135) dans le cadre du World Team Tennis, un tournoi par équipe organisé dans la station de montagne américaine de White Sulphur Springs, en Virginie-Occidentale.

Avant ce match, Clijsters avait battu Sofia Kenin (WTA 4), Bernarda Pera (WTA 60), Danielle Collins (WTA 51) et Sloane Stephens (WTA 37).

Samedi, Clijsters a aussi disputé un double mixte, aux côtés du Britannique Neal Skupski. Il a été remporté 5-4 (5/3) par le Suédois Robert Lindstedt et l'Américaine Caty McNally.

L'équipe de Clijsters, New York Empire, a remporté la rencontre face aux Lasers de Springfield 21-15. L'ancienne N.1 mondiale et ses coéquipiers ont perdu leur premier match avec 21-20 contre les Washington Castles, puis ont gagné face aux Philadelphia Freedoms (25-17) et Orlando Storm (24-16) avant de s'incliner devant les Chicago Smash (22-21) lors de leur quatrième match. Lundi, les Orange County Breakers seront leur prochain adversaire. Au total, huit équipes participent à ce tournoi qui se déroulera jusqu'au 2 août.

L'Américaine Sofia Kenin s'est de son côté facilement imposée 5 jeux à 1 face à Venus Williams. Battue par Clijsters en début de semaine, la lauréate du dernier Open d'Australie continue ainsi sur sa lancée après avoir battu la veille Bernarda Pera 5 jeux à 0.

Kenin et Williams se sont également retrouvées en double dames et la rencontre a de nouveau tourné à l'avantage de Kenin, qui, accompagnée de Caroline Dolehide, a dominé la paire Venus Williams-Arina Rodionova 5 jeux à 1.