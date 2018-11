Kevin Anderson réussit ses débuts dans le Masters face à Dominic Thiem

Le Sud-Africain Kevin Anderson, sixième joueur mondial, a battu l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 8) 6-3, 7-6 (12/10) dans le premier match du Masters de tennis à Londres, dimanche. La rencontre a duré 1 heure et 48 minutes.

Anderson, 32 ans, dispute Masters pour la première fois de sa carrière. Intraitable au service et au filet dans le premier set, le Sud-Africain a plus souffert dans le second. Le jeu décisif, de plus d'un quart d'heure, a été haletant: Anderson a gaspillé trois balles de match et sauvé deux balles de set en faveur de Thiem avant de s'imposer sur un ace

Le Suisse Roger Federer (ATP 3) et le Japonais Kei Nishikori (ATP 9) s'affronteront plus tard dans le deuxième match de ce groupe Lleyton Hewitt.