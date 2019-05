Justine Henin: « Jean-Michel Saive donnait envie de se dépasser »

Jean-Michel Saive va dire adieu à sa vie de sportif professionnel, à l'occasion d'un dernier match avec son club bruxellois, le Logis Auderghem. A 49 ans, l'heure de la retraite est venue, même si on sait qu'il ne restera pas inactif. Il sera encore très présent dans le monde du sport, puisqu'il a déjà entamé sa carrière de dirigeant. Au Comité Olympique Belge, notamment.

Jean-Michel Saive fait partie des plus grands sportifs belges de l'histoire. Comme Justine Henin. Entre sportifs de haut niveau, on se comprend, et on s'admire, forcément.

Entretien avec Justine Henin...

Justine, vous aussi, comme de très nombreux Belges, vous avez vibré aux exploits de Jean-Michel Saive, pendant toutes ces années ?

Qui n'a pas vibré à ses exploits ? C'est le cas, quand on aime le sport, et qu'on voit la rage, la hargne qu'il avait, et son engagement dans son sport. Évidemment que j'ai vibré à maintes et maintes reprises. C'était quelqu'un qui donnait envie de se dépasser. C'est quelqu'un qui a repoussé beaucoup de limites. J'ai eu la chance de le voir jouer « en live », à Doha, une année où je disputais le tournoi là-bas. Et ce sont des souvenirs effectivement exceptionnels.

Il va laisser des traces très longtemps dans le sport belge. Il fait partie, pour moi, des grands sportifs belges, qui ont vraiment marqué histoire de notre sport. Par ses résultats évidemment, mais aussi par sa personnalité, par le joueur qu'il était, par toutes les valeurs qu'il a véhiculées à travers son sport. Et ça, ça doit aider les jeunes, aujourd'hui. On a besoin d'inspirations. Et il faut donc continuer à mettre des sportifs comme Jean-Michel à l'honneur, en Belgique. Parce que c'est ce genre de personnage qui peut faire passer des messages auprès des jeunes, aujourd'hui.

Vous n'avez pas eu l'occasion de choisir le moment de votre retraite sportive, parce que vous étiez blessée, et obligée d'arrêter. Jean-Michel Saive, lui, a pu choisir. C'est une chance pour lui, et c'est un regret pour vous ?

C'est une chance que les sportifs comme Jean-Michel ont aujourd'hui, de pouvoir décider des choses. Par contre, je n'ai pas de regrets par rapport à ça. On a tous des caractères différents. Et à un moment donné, on vit les choses de manière différente. Moi, j'avais décidé d'arrêter une première fois parce que je voulais vraiment souffler, loin du tennis, pour lequel j'avais donné énormément depuis mon plus jeune âge. Et puis, la deuxième fois, c'était à cause d'une blessure; Les médecins ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Certains se seraient peut-être acharnés, à essayer de revenir encore et encore. Moi, j'ai écouté, j'ai senti les choses.

En me disant que là, il y avait une nouvelle vie à démarrer et à mener. On est tous différents, dans cette approche-là. Beaucoup disent qu'ils ne voudraient pas arrêter sur une blessure. Mais moi, au final, je l'ai plutôt pas si mal vécu. Il y avait une autre vie qui démarrait, et j'avais tellement donné pour la première. J'avais envie de rentrer dans cette deuxième vie, avec beaucoup de sérénité.

Ma vie personnelle, à ce moment-là, a beaucoup bougé aussi. Mais c'est sûr que pour des sportifs comme Jean-Michel, avec ce caractère-là, d'être tellement jusqu'au-boutiste, c'est magnifique de pouvoir décider du moment. On a tous, pour lui, plus qu'une énorme admiration. C'est quelqu'un qui, pour le sport belge et pour notre pays, a suscité tellement d'émotion et de respect. Pour ses combats, ses engagements, et sa longévité. On est tous évidemment très admiratifs et respectueux de ça.