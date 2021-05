Justine Henin et son ancien coach Carlos Rodriguez vont à nouveau travailler ensemble

Non, et il faut le préciser tout de suite, Justine Henin ne reprend pas la compétition. Certains en ont peut-être rêvé, mais il n’a jamais été question d’un deuxième retour, "à la Kim Clijsters".

Carlos Rodriguez devient tout simplement le directeur sportif de l’académie dont Justine Henin a repris la direction il y a une dizaine d’années, et qui porte son nom. L’expérience du coach en Chine a duré plusieurs années, et elle est maintenant terminée. De retour au pays, il retrouve celle qu’il a aidée à gagner des Grands Chelems, à devenir championne olympique, à être numéro mondiale. "C’est une belle surprise de la vie", affirme Justine. "La situation sanitaire a fait que Carlos n’a pas pu retourner en Chine, ces derniers mois. Nous nous sommes revus plus souvent, et nos discussions sont redevenues naturelles et passionnées, comme avant. On s’est laissés cueillir par cette belle surprise. Et travailler à nouveau ensemble nous a semblé presque une évidence".

Justine Henin et Carlos Rodriguez… L’un des plus grands duos "sportif/sportive – coach" de l’histoire, en Belgique. Ces deux-là s’étaient séparés, professionnellement parlant, quand la joueuse avait pris sa deuxième retraite. Mais même s’ils vivaient à des milliers de kilomètres l’un de l’autre, ils ne s’étaient jamais complètement perdus de vue.

Ils avaient sans doute besoin de cet éloignement pour mieux se retrouver. Ils avaient sans doute besoin de poursuivre leur route, de vivre de nouvelles expériences, pour avoir envie de les partager, à l’occasion d’une nouvelle association. "On est réunis autour d’une même passion et des mêmes valeurs. On n’a pas l’impression que c’est du travail. On se découvre, ou on se redécouvre, un peu tous les jours, alors qu’on n’a jamais coupé le fil. La relation est simple, facile, basée sur le respect et la confiance. Mais on a évolué, en dix ans. Je sens un Carlos assagi, apaisé, qui a toujours envie de beaucoup donner, et qui a gardé toute son humilité. Et moi aussi, j’ai grandi, et j’ai mûri. Nous n’avons aucune crainte, à l’idée de retravailler ensemble."

Leur place est sur les courts

C’est elle qui sera la "patronne", de leur duo. Mais ils travailleront ensemble. Sur le terrain. C’était l’une des conditions émises par Carlos Rodriguez. Leur connaissance parfaite du milieu du tennis, de tous ses aspects, de tous ses pièges, de tous ses bonheurs, ne pouvait être réduite à une présence dans un bureau. C’est sur les courts de tennis qu’ils pourront évidemment apporter le plus aux jeunes de l’académie. A ceux qui rêvent de devenir professionnels, et aux autres. "Je ne me sens heureux que quand je suis sur le terrain", affirme Carlos Rodriguez. "Cela fait partie de mon équilibre. Et je veux que Justine y soit aussi. Je sais qu’elle en a envie, et que parfois elle n’ose pas. Mais en n'y allant pas, elle priverait les enfants et les entraîneurs de son expérience, qui est unique".

Le futur directeur sportif de l’académie est épaté de ce que son ancienne élève est devenue. Rien d’étonnant, il était déjà épaté de la joueuse qu’elle était, à l’époque. "Depuis la fin de sa carrière, elle a mis en valeur toutes les qualités que je lui connaissais, elle a tiré le maximum de toutes ses compétences. Et sur le plan professionnel, la façon dont elle gère son académie est remarquable."

Justine Henin a une idée bien précise de ce que sera une collaboration réussie. "Notre ambition ne sera pas forcément de créer les champions de demain. On sera très heureux de pouvoir jouer un rôle sur le chemin d’un jeune en formation, quels que soient ses objectifs. Nous voulons proposer un enseignement d’excellence. Et l’excellence, c’est la recherche de l’apprentissage permanent, de l’évolution permanente. Le tennis est un outil de développement, et nous aiderons les enfants à bien grandir. Certains vont afficher des ambitions très fortes, et nous serons là aussi pour eux, pour partager nos expériences".

Ecoutez les interviews beaucoup plus complètes de Justine Henin et Carlos Rodriguez…