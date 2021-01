Justine Henin, dix ans après la fin de sa carrière : "C’est comme si j’étais née une deuxième fois"

Justine Henin, l’une des plus grandes championnes du sport belge, a arrêté sa carrière il y a tout juste dix ans. Elle n’a rien prévu de particulier pour fêter l’événement, mais elle a accepté d’évoquer sa nouvelle vie et quelques chouettes souvenirs au micro de la RTBF.

Vous n’avez rien de prévu alors pour célébrer ces dix ans de 'retraite'? " Non, il n’y aura rien de spécial, à part quelques interviews plaisantes… Je ne dis pas que je n’ai pas eu ma petite émotion ce matin, mais c’est plus parce qu’on me l’a rappelé. Ce n’était pas une date que j’avais bloquée dans mon agenda. […] Il y a eu tellement de chemin parcouru en dix ans. J’ai encore beaucoup de bonheur et de reconnaissance à repenser à ma carrière, mais sans nostalgie. Je me sens très bien dans l’instant présent, dans ma nouvelle vie. Ça me rappelle juste que le temps passe très vite."

L’un des ressentis prédominants dans cette interview avec Justine, c’est bien qu’elle a vécu deux vies, et que la seconde a commencé quand la première s’est terminée, le 26 janvier 2011. " J’ai l’impression que ça fait longtemps. Je suis un peu deux personnes différentes. J’ai vécu ma carrière d’une manière très intense, où j’ai fait beaucoup de sacrifices. Depuis 10 ans, j’ai vraiment eu l’occasion de découvrir de nouvelles choses, d’apprendre beaucoup. De me reconnecter à toute une vie sociale, d’être plus présente pour ma famille, puis de fonder une famille. […] Il y a encore beaucoup d’adrénaline aujourd’hui, une autre forme. Ce matin, c’était un peu la course pour amener mes enfants à l’école. J’ai vraiment beaucoup de bonheur à vivre une vie normale. "

Avec sa nouvelle vie, Justine a dû cesser la quête de perfection qu’elle s’imposait dans sa carrière de joueuse, elle s’ouvre à de nouvelles choses, comme le lâcher-prise. " Pendant une carrière vous êtes un peu le centre de l’attention, il y a une équipe autour de vous. Et puis il faut réapprendre à vivre avec les autres et j’ai aimé ça aussi. En devenant maman, ça m’a appris tellement d’humilité. Bien que ma carrière ne me soit jamais montée à la tête. Mais j’avais toujours l’impression que tout ce que j’allais entreprendre, j’allais devoir le faire avec beaucoup de perfection. Et en devenant maman, comme tous les parents, je me suis rendu compte qu’on faisait comme on pouvait. Tout ça me passionne, tant que j’ai l’impression d’apprendre, d’avancer, …"

Justine gère désormais son association et son académie de tennis. Bien entourée, elle est néanmoins pleinement impliquée : "À travers mon projet d’académie, de club, j’ai vraiment appris la gestion des ressources humaines aussi. Ça, c’était un vrai défi pour moi. C’est vrai que ce sont deux vies totalement différentes, avec des rythmes qui n’ont rien à voir l’un avec l’autre. Mais je crois que j’ai appris davantage en termes d’ouverture d’esprit et de tolérance depuis dix ans. Moi qui étais une joueuse très carrée, très déterminée… Mon cadre de vie était très strict et depuis j’ai appris à m’ouvrir à beaucoup de choses. "