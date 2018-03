Juan Martin Del Potro fait chuter Roger Federer en finale à Indian Wells

Juan Martin Del Potro, 8e joueur mondial, a réussi l'exploit de battre Roger Federer. Il a infligé sa première défaite de l'année au Suisse N.1 mondial qui venait d'aligner 17 matchs victorieux. L'Argentin a remporté la finale du tournoi d'Indian Wells, le premier Masters 1000 de l'année, sur le score de 6-4, 6-7 (8/10) et 7-6 (7/2) après une lutte qui a duré 2h42.

Le Sud-Américain a hérité d'une première balle de match dans le jeu décisif du 2e set (8/7). Il a, à son tour, écarté trois balles de match à 4-5 dans la dernière manche. Signe de l'indécision qui a prévalu tout au long de cette rencontre. Federer, 36 ans, qui était invaincu en 2018, venait d'aligner 17 matchs victorieux.

Il n'a pas été loin d'enlever son 6e tournoi dans le désert californien et le 28e Masters 1000 de sa carrière. A 29 ans, Del Potro remporte le premier Masters 1000 de sa carrière.

Il a enregistré sa 7e victoire en 25 rencontres contre Federer.

"Forcément, c'est toujours décevant quand tu perds en ayant eu des balles de match", a commenté le sportif vaincu. "Il est normal que ça fasse mal, mais je vais passer à la suite très vite. Je n'ai pas le choix, il faut passer à la suite". Soit le Masters 1000 de Miami qui débute dès la semaine prochaine. "Le plus important dans un premier temps sera la récupération, même si je me sens plutôt bien maintenant après deux matches difficiles contre Coric et +Delpo+. Je me réjouis de jouer à Miami, et j'espère aller loin encore une fois, et m'offrir une chance de défendre mon titre", a-t-il encore commenté en conférence de presse.