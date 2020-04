Jouer au tennis au mois de mai, est-ce bien raisonnable ?

Les joueurs de tennis ont des fourmis dans les jambes. On peut les comprendre. Mais ils ne sont pas moins bien lotis que le reste de la population (et on peut imaginer que leurs conditions de vie, même en confinement, sont souvent bien meilleures).

Officiellement, la saison de tennis ne pourra pas recommencer avant le 13 juillet. En réalité, tout le monde sait très bien qu’il sera compliqué d’encore jouer des tournois en 2020. Le tennis sera sans doute l’un des derniers sports à reprendre. Parce que les joueurs viennent de partout dans le monde, et disputent des compétitions partout dans le monde. Dans l’état actuel des choses, la reprise est censée se faire en Amérique du Nord (avec l’US Open notamment), puis tout le monde doit se déplacer en Europe (pour Roland-Garros), avant de repartir vers l’Asie. Cela semble totalement surréaliste.

Puisque les Grands Chelems, le circuit ATP, et le circuit WTA sont à l’arrêt, les initiatives privées commencent à fleurir. Coïncidence, trois exhibitions ont été annoncées en deux jours.

Patrick Mouratoglou, le coach de Serena Williams, possède une académie dans le sud de la France, dans la région niçoise. C’est là qu’il compte organiser, à partir du 16 mai, "l’Ultimate Tennis Showdown", ou "UTS". Cinquante matches, sans public, qui pourraient être retransmis à la télévision ou sur internet. Toutes les mesures sanitaires seront respectées, mais ce seront des vrais matches de tennis, promet-on. "Nous voulons profiter de cette période pour montrer notre vision. Pendant cinq semaines, dix joueurs vont s’affronter. Ceci n’est pas un 'one shot', l’UTS est un championnat qui va durer toute la saison et pendant plusieurs années. Les joueurs gagneront des points, de l’argent et il y aura un champion". Ces points ne seront évidemment pas des points ATP.

L’entraîneur français veut créer une nouvelle ligue, qui attirerait les jeunes. "Nous voulons être un laboratoire où nous pourrons expérimenter tout ce que nous voulions : coaching, interactions avec les fans, expression des émotions."

Les participants seront des joueurs qui habitent dans le coin, restriction de déplacements oblige. Et la première affiche, le 16, opposera David Goffin à l’Australien Alexei Popyrin. Les autres participants seront annoncés un peu plus tard, mais on peut penser que Patrick Mouratoglou va tenter d’attirer tous les joueurs qui résident en Principauté de Monaco.

Le 16 mai, c’est cinq jours après le début du déconfinement français. Dont on ne sait pas encore grand-chose, sauf qu’il ne sera pas une porte ouverte à une totale liberté d’action, ni à un retour à la normale. Loin de là…

Dans la foulée, Rafael Nadal a annoncé qu’il était prêt à accueillir à Majorque, dans son académie, tous les joueurs et joueuses qui se trouveraient dans la région. Et que des exhibitions télévisées pourraient être organisées entre eux, quand la situation sanitaire serait plus stable. Ce serait "dans les prochains mois", aucune date n’a été fixée. Le joueur espagnol ne veut rien précipiter. "En ce moment, le tennis est la chose la moins importante. L’essentiel est la santé de tous. Mais si, lors des prochains mois, l’académie peut aider les autres joueurs professionnels, je serai heureux qu’ils puissent venir. Bien que nous n’ayons pas de tournois dans l’immédiat, je pense que se challenger entre nous nous aidera à maintenir le niveau pour la reprise du circuit."

Enfin, on a appris que dès le premier mai, des exhibitions auront lieu en Allemagne, toujours avec des vedettes locales, et toujours à huis clos. Puis en Autriche, à partir du 25 mai.

Tout cela est-il bien raisonnable ?

Même si les distances seront réduites, il y a, par exemple, plus de quarante-cinq kilomètres entre Monaco et la "Mouratoglou Tennis Academy". Ce genre de trajet sera-t-il permis dans moins d'un mois ?

Sur le terrain, les joueurs vont respecter la désormais traditionnelle distanciation sociale, mais ils vont toucher les mêmes balles. Joueront-ils avec des gants ? Toutes les mesures sanitaires peuvent-elles être respectées ? Les gouvernements verront-ils d’un bon œil toutes ces initiatives ? La population, à qui on demandera toujours beaucoup de sacrifices, sera-t-elle partagée entre le fait d’assister (en vidéos) à des matches de tennis pour la première fois depuis longtemps, et le fait de voir les stars de la raquette retrouver certaines libertés avant eux ?