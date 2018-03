Joris De Loore éliminé au 1er tour au Challenger de Saint-Brieuc

Joris De Loore a été éliminé au 1er tour du Challenger de Saint-Brieuc, un tournoi sur surface dure doté de 43.000 dollars, mardi en France. Le Brugeois, 327e mondial et issu des qualifications, s'est incliné en trois sets 3-6, 7-6 (7/5) et 6-2 en 1h57 face au Suédois Elias Ymer, 133e mondial et 6e tête de série.

Seul Belge en lice en Bretagne, De Loore n'est engagé qu'en simple.

Le Brugeois fait partie de la sélection belge pour le quart de finale de Coupe Davis face aux Etats-Unis, qui aura lieu du 6 au 8 avril à Nashville. Le reste de la sélection se compose de Ruben Bemelmans (ATP 116), Joran Vliegen (ATP 1430, ATP 85 en double) et Sander Gille (ATP 1681, ATP 98 en double).