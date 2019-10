Joran Vliegen et Sander Gillé privés de finale à Anvers

Joran Vliegen et Sander Gillé ont été éliminés en demi-finales de l'épreuve du double de l'European Open de tennis, un ATP 250 sur surface dure, samedi à la Lotto Arena d'Anvers.

Le duo s'est incliné en effet face à l'Américain Rajeev Ram et le Britannique Joe Salisbury formant la 2e paire tête de série: 6-7 (5/7), 6-4 et 10/4 au super jeu décisif. La partie a duré une heure et 36 minutes.

Aucun des joueurs n'aura perdu son service durant un premier set remporté sur un ace de Sander Gillé au tie-break en 43 minutes de jeu: 7-6 (7/5). En danger dans le 8e jeu du deuxième set, mené 3-4, 0-40 sur le service de Joran Vliegen, les Belges ont rétabli la balance (4-4) avec 2 aces notamment. Ce n'était que partie remise pour Ram et Salisbury qui égalisaient à une manche partout (4-6).

Le super jeu décisif était clairement à l'avantage de Rajeev Ram et Joe Salisbury qui joueront en finale dimanche de cette 4e édition du rendez-vous anversois soit contre les Allemands Kevin Krawietz et Andreas Mies (N.1), soit contre les Italiens Paolo Lorenzi et Jannick Sinner.

Joran Vliegen, 38e mondial en double, et Sander Gillé, 45e, têtes de série N.4, espéraient disputer une 5e finale ATP cette année pour tenter d'aller chercher un 4e titre ATP.



"On est déçu c'est sûr, mais on reste sur une très bonne saison", a confié Joran Vliegen sur le court. "Le mérite en revient aussi à nos adversaires qui ont réussi un très bon match".



"C'est dommage, mais on fera tout pour revenir l'année prochaine et tenter d'aller cette fois en finale, pour la gagner. C'était très chouette de jouer devant le public ici à Anvers", a ajouté Sander Gillé. "On a montré cette saison que l'on pouvait bien prester sur des ATP 250, cela nous donne un vrai boost pour passer sur des tournois ATP 500 ou Masters 1000 l'année prochaine."

La paire belge de Coupe Davis a remporté coup sur coup cette année le double à Bastad et Gstaad en juillet, manquant de peu le triplé consécutif avec une finale perdue à Kitzbühel. Les Belges ont remporté aussi le tournoi de Zhuhai fin septembre en Chine.

Performants également sur le circuit Challenger cette saison, Joran Vliegen, 26 ans, et Sander Gillé, 28 ans, ont gagné à Bratislava et atteint la finale à New Haven, Marbella et Punta del Este en 2019. Ils comptent à leur palmarès 13 victoires sur le circuit Challenger en 21 finales.

Lundi, Johan Van Herck, le capitaine de l'équipe belge de Coupe Davis, doit annoncer la composition de la Belgique pour la phase finale, première du nom, du 18 au 24 novembre à Madrid.